Della Monica a Positanonews “Entro 30 giorni vaccineremo tutta la popolazione di Cetara”

“Entro 30 giorni vaccineremo tutta la popolazione di Cetara” Il sindaco di Cetara, lo splendido borgo marinaro della Costiera amalfitana, è stato sentito questa mattina da Positanonews per questa bella notizia . Il borgo della Costa d’ Amalfi è Covid free da una ventina di giorni ed ha affrontato con molta serietà e responsabilità questa terribile pandemia da coronavirus Covid – 19, ma ne sta uscendo nel migliore dei modi. Come Positano anche Cetara apre ora un hub vaccinale per accellerare i tempi con un’organizzazione già collaudata grazie ai volontari della protezione Civile “Ringraziando a Dio siamo Covid free, ma bisogna sempre tenere alta la guardia – ci dice il sindaco Roberto Della Monica -, la vaccinazione è l’unico modo per poter uscire da questa pandemia e ripartire al meglio per affrontare la stagione turistica e far andare avanti l’economia e le famiglie.” Come funzionerà il centro vaccinale? “Ci saranno tre giorni di attività, martedì, venerdì e sabato. Per il sabato organizzeremo il ” vaccino day “. Si darà priorità ai fragili e gli anziani, molti già vaccinati, poi anche il comparto turistico, conto di completare la vaccinazione della popolazione attiva e interessata dalla copertura entro il 15 di giugno “. Domani , intanto, l’ASL di Salerno ha organizzato per il distretto della Costiera amalfitana il vaccino libero per gli over 60 a Cava de’ Tirreni. In Costiera si procede celermente per arrivare a raggiungere l’immunità come già hanno fatto le isole del Golfo di Napoli , Procida, Capri e Ischia, come aveva voluto il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.