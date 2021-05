Dal 27 maggio Flixbus arriva a Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «A partire dal 27 maggio, ci sarà anche Castellammare tra le fermate del pullman che collega Napoli e la costiera sorrentina alla stazione di Roma Tiburtina: dal giovedì al lunedì, per 5 giorni a settimana, i pullman saranno attivi con partenza da Castellammare di Stabia alle 7.05 e arrivo a Roma alle 10.35, e, nella direzione opposta, con partenza da Roma alle 14.00 e arrivo a Castellammare di Stabia alle 17.25.

La fermata sarà ubicata sul viale Europa, in prossimità del raccordo autostradale, con la possibilità di interconnessioni con il trasporto pubblico locale, per consolidare la rete interna dei trasporti e supportare la ripresa delle attività turistiche in un’ottica di rilancio del settore».