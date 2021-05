Da Castellammare a Sorrento, incidente e traffico caotico. Al ritorno sarà peggio. Giornata da bollino rosso in penisola sorrentina per il traffico del weekend, ci segnalano code in galleria a Vico Equense e intasamenti al casello dell’Autostrada A3 Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia. Sarà sicuramente peggio anche al ritorno questa sera, è finito il lockdown a quanto pare. Ricordiamo che Via Cavone a Piano di Sorrento è chiusa , fino a fine lavori, e che verso Positano e la Costiera amalfitana c’è un semaforo per i lavori dell’ANAS sui costoni sulla S.S. 163