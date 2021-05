Covid: weekend quasi estivo, la Costa d’Amalfi spera. Disagi per semafori a Vietri e lavori ad Atrani.

Costiera Amalfitana. Con le previsioni meteo buone, ad una settimana dall’avvio ufficiale della stagione balneare, il weekend sul litorale costiero si annuncia come il primo vero banco di prova di “ripartenza” dopo il ritorno in zona gialla. Lo scorso fine settimana, infatti, era stato segnato in buona parte dal maltempo, tenendo lontano il pienone di turisti.

La preoccupazione per i vari ristoratori e albergatori della Costa di tornare in zona arancione si era fatta sentire, ma fortunatamente questo weekend soleggiato, porterà un po’ di speranza e positività agli operatori turistici del posto. Quindi bar, ristoranti, negozi, ma anche luoghi d’attrazione, complessi monumentali (che dispongono di spazi all’aperto, s’intende) si faranno trovare aperti e pronti.

Sicuramente qualche disagio ci sarà sulla Statale Amalfitana, a Vietri sul Mare, insistono due cantieri regolati da impianti semaforici; stesso discorso ad Atrani dove si prolungheranno i lavori al viadotto. Il capolinea Sita al bivio di Castiglione creerà l’inevitabile rallentamento del traffico veicolare per Amalfi e Ravello. Le forze dell’ordine e gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati su diversi fronti, specie per il rispetto delle norme anti contagio come uso della mascherina, evitando assembramenti.