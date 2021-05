Covid Variante indiana primo caso in Campania a Torre

Covid primo caso di variante indiana in Campania. Si tratta di una donna di 53 anni di Torre Annunziata. Il tampone che ha indicato la positività traccia anche il tipo di Covid. La persona contagiata è in isolamento. L’Asl Na 3 e’ al lavoro per ricostruire la rete dei contatti e fare scattare la quarantena per chi ha frequentato la persona contagiata negli ultimi giorni. Il vaccino è efficace anche nei confronti del virus arrivato modificato secondo gli esperti