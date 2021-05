Covid: un altro decesso a Pontecagnano. Ancora un lutto per Covid in provincia di Salerno. Si tratta della ventitreesima vittima del Comune di Pontecagnano. “Pontecagnano dice addio ad un concittadino portato via da questa terribile pandemia. A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia, come sempre un forte ed affettuoso abbraccio virtuale”, ha detto il sindaco, Giuseppe Lanzara, esprimendo il suo cordoglio a nome di tutta la comunità.