COVID, Salerno bloccata a scelta

Come evidenziano i fatti stamane è tornato il traffico veicolare verso Salerno con l’uscita del tratto autostradale Avellino – Salerno intasata di auto. Ciò significa che la vita a poco a poco si sta ripristinando. Persone che vanno a lavoro o che vanno a fare colazione insieme si stanno ritrovando per il loro vivere quotidiano. Mentre Salerno, in tutto ciò. è bloccata a scelta. Dunque si evince che la situazione politica inerente al COVID attualmente è abbastanza confusionale con parte dei ristoratori/bar che hanno deciso di aprire al pubblico all’interno e chi ancora predilige la strada del far consumare all’esterno, tuttavia senza far entrare nel locale.

