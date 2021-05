Covid-19: spunta la variante “mix indiana-inglese” che si diffonde nell’aria

La nuova variante ha come caratteristica principale quella di diffondersi rapidamente attraverso l’aria e di essere molto più trasmissibile rispetto alle precedenti. Si tratta del “mix” tra la variante indiana (una delle più temute) e quella inglese.

Nelle ultime ore nel Regno Unito si sono registrati 4.182, per un totale di 20.765 negli ultimi sette giorni e un aumento del 24%. Frenano, dunque, le riaperture nell’UK anche per via del premier Boris Johnson. Intanto il Vietnam trema per la nuova variante trasmissibile soprattutto via aria. Secondo il ministro vietnamita, la causa della seconda ondata di contagi iniziata il 27 aprile sarebbe la variante del “mix letale”.