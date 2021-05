Covid-19, l’infettivologo Galli: “Impossibile l’immunità di gregge fin quando non si vaccineranno i bambini”

L’infettivologo Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha dichiarato che sarà impossibile ottenere l’immunità di gregge senza vaccinare i bambini contro il Covid: «E’ molto importante vaccinare anche i più piccoli contro il coronavirus perché è ormai chiaro che, soprattutto con le nuove varianti, sono un serbatoio importante di infezione. L’auspicio, un giorno, di avere l’immunità di gregge, crolla immediatamente se non hai la possibilità di vaccinare anche i bambini».

In merito alla possibilità di somministrare negli Usa il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech anche ai 12-15enni, il Dott. Galli – come riporta l’Adnkronos – ha commentato: «Finalmente. E’ una cosa che assolutamente mancava ed era importante definire e stabilire. Siamo di fronte a un avvenimento epocale: la pandemia da coronavirus, ma anche il fatto che le misure di contenimento e protezione individuale hanno condizionato la circolazione di tutti i virus delle primavere, hanno prodotto un anno con pochissima influenza, pochi raffreddori e pochissimi altri virus delle prime vie respiratorie. C’è stato un buco nella storia epidemiologica. Cosa vorrà dire non lo sappiamo, ma ci permetterà di capire molte cose».