Costiera Amalfitana quasi tutta Covid free. E da lunedì vaccinazioni libere per gli over 60 in tutta la provincia di Salerno

Dunque la Costa d’ Amalfi è quasi tutta Covid free , salvo Maiori e Vietri sul Mare, con Agerola, che fa parte della provincia di Napoli ma organica alla Costiera amalfitana. I dati:

Da lunedì vaccinazioni libere per gli over 60 per il nostro distretto il numero 63 Costiera amalfitana / Cava de’ Tirreni. Qui tutti i riferimenti di tutti i distretti della provincia di Salerno . Cava è lunedì e venerdì come potete vedere.

Per la settimana prossima, poi, ci dovrebbero essere altri due centri vaccinali in Costiera amalfitana, oltre Positano e Maiori, l’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello e a Vietri sul mare

Inoltre sono previste le vaccinazioni per il comparto turistico probabilmente , come anticipato da Positanonews, anche prima della fine del mese.

Questo il comunicato della ASL

in riferimento all’ampliamento dell’offerta vaccinale ad accesso libero per la fascia di età over 60, già iscritti in piattaforma, si comunica per ciascun distretto la sede, i giorni e l’orario presso cui sarà possibile recarsi senza convocazione. Inoltre nella città di Salerno sarà allestita a partire da venerdì 7 maggio una postazione mobile per le vaccinazioni ad accesso libero (over 60), attiva 7 giorni su 7 presso il Centro Commerciale “La Fabbrica” dalle ore 8.30 alle ore 18.30.