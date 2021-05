Costiera Amalfitana Covid free: le dosi “turistiche” nell’hub di Praiano. Ce ne parla Gaetano de Stefano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. La Costiera amalfitana s’avvia a diventare Covid free. Perché partono ufficialmente le vaccinazioni per il comparto turistico, sia nell’hub di Praiano che presso l’ospedale “Costa d’Amalfi” a Castiglione di Ravello. Un ottimo biglietto da visita, da spendere anche sui mercati internazionali, in vista della stagione balneare, tenuto conto che, dai prossimi mesi, potranno tornare in massa anche gli stranieri che, da sempre, costituiscono il principale target per le strutture ricettive della Divina.

L’hub di Praiano. Si comincia, infatti, da domani, con l’apertura del centro vaccinale a Praiano, preso il Centro culturale. In questo caso si tratta del primo hub di vaccinazione aziendale turistica della provincia di Salerno, grazie alla collaborazione fra Confindustria Salerno, l’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Regione Campania, l’Asl di Salerno e la Conferenza dei Sindaci. A disposizione dei lavoratori del turismo ci saranno 500 dosi di Johnson& Johnson. Da planning , in 3 giorni dovrebbero essere “consumata” la prima tranche di vaccini, perché si proseguirà ad un ritmo di circa 200 vaccinati al giorno. E, quindi, si continuerà finché non saranno immunizzati tutti i prenotati.

Sorrisi in Confindustria. «Siamo soddisfatti – evidenzia il vice presidente di Confindustria e manager di un arcinoto hotel di Positano, Vito Cinque – perché abbiamo potuto dare il nostro contributo e fare la nostra parte.