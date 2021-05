Costiera amalfitana, a Positano comincia il Comparto turistico. Covid rimane solo a Maiori e Vietri sul mare, ecco i dati

Come annunciato ieri da Positanonews con una intervista esclusiva al sindaco di Positano Giuseppe Guida oggi è cominciata finalmente la vaccinazione anche al comparto turistico . Entro dopo domani dovrebbero arrivare le dosi di Johnson anche a Praiano per il Distretto Turistico C0sta d’ Amalfi , così come per Positano vi daremo le notizie precise solo quando ci saranno le vaccinazioni, in ogni caso saranno tutti avvisati via mail. L’Asl di Salerno sembra aver avuto maggiori problemi verso l’Asl di Napoli, da questo versante della Campania, che pure Positanonews segue quotidianamente, le isole di Capri, Ischia e Procida sono immunizzate, mentre a Sorrento procede a ritrmi serrati la vaccinazione del comparto turistico da parte della Federlaberghi .

Nessun nuovo contagio dunque in Costiera amalfitana, la presenza del coronavirus Covid – 19 rimane solo a Maiori, con nove contagi, e Vietri sul mare con ben ventotto. Cetara non solo sta a zero ma sta procedendo a ritmi serrati con la vaccinazione, come sta facendo Positano, un lavoro immane dei COC che, però, dipendono dai vaccini che arrivano. Come vediamo ci sono ancora problemi, a Salerno ieri problemi per le seconde dosi, quindi ancora di più difficile il compito con gli amministratori che fanno l’ “amministrativo” ( non è un gioco di parole, ma un lavoro enorme per gestire l’afflusso dei vaccini in maniera efficiente con prenotazioni e telefonate, ndr )

Tutti Covid free gli altri, ci sono ancora 2 a Tramonti e Minori e 1 ad Amalfi e Praiano, ma è questione di giorni a quanto abbiamo saputo .

I dati che arrivano dall’Unità di crisi regionale Campania sono sempre più incoraggianti e attestano un lento ma progressivo ritorno alla normalità. Anche negli ospedali, dove finalmente tornano a respirare anche i cosiddetti reparti Covid. Intanto ieri nel Salernitano, secondo il bollettino ufficiale, sono stati riscontrati 50 nuovi casi di positività. Sono così ripartiti secondo l’ ASL : Angri 1, Battipaglia 1, Calvanico 2, Capaccio Paestum 1, Castelnuovo di Conza 1, Cava de’ Tirreni 3, Furore 2, Mercato San Severino 1, Montecorvino Rovella 1, Nocera Inferiore 1, Nocera Superiore 2, Olevano sul Tusciano 1, Pagani 3, Pellezzano 3, Pontecagnano Faiano 1, Roccapiemonte 1, Sala Consilina 1, Salerno 2, San Rufo 1, San Valentino Torio 2, Sant’Egidio del Monte Albino 1, Sanza 2, Sarno 9, Scafati 5, Teggiano 1.

Ora servirebbero i report sui vaccini aggregati ma è difficile avere dati certi , bisogna essere ottimisti perchè si sta procedendo…