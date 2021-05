Costa d’Amalfi verso una Costa Covid Free, il Sindaco Reale annuncia un terzo hub vaccinale

Sentito in esclusiva da Positanonews, il Sindaco Andrea Reale di Minori, referente della sanità in Costa d’Amalfi, ci ha riferito che è a lavoro per un terzo centro vaccinale a Ravello, o Scala oppure Tramonti, insomma sulle zone alte della Divina. A cui si andrebbe ad aggiungere al centro vaccinale di Maiori e di Positano per procedere all’immunità della Divina.

Auspichiamo in questa notizia che abbia un esito positivo, poichè in un precedente articolo abbiamo spiegato che ancora tante persone devono ricevere la prima dose di vaccino. Soprattutto sta per iniziare la stagione turistica 2021 e molti albergatori affinchè sia una stagione proficua, si stanno organizzando con test rapidi e tamponi ai proprio dipendenti ancora non vaccinati .