Giornata stabiese per Corrado Ferlaino che ieri si è recato a Castellammare, dove ha trascorso qualche ora all’insegna del relax. L’ex presidente del Napoli ha pranzato al ristorante Mamma Mia sul lungomare, del resto è di lunga data la sua passione per la città delle acque e la simpatia per la Juve Stabia.