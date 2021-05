Coronavirus, open day per i giovani dai 18 anni. L’Asl: “Prenotati tutti i vaccini in soli trenta minuti”. Giovedì 20 maggio, alle ore 22, è scattata l’ora x per la prenotazione dei vaccini per i giovani dai 18 anni in su residenti nei 57 Comuni dell’Asl Napoli 3 Sud.

In molti si sono lamentati a causa della piattaforma, in un primo momento immediatamente andata in tilt, per poi essere chiusa dopo poco a causa del raggiungimento della soglia prevista. Ora l’Asl, con una nota, spiega l’accaduto.

“In relazione al weekend di vaccinazioni Johnson e Johnson monodose presso i punti vaccinali nei 13 distretti Asl Napoli 3 Sud – scrivono i vertici dell’Azienda sanitaria – si precisa che le dosi inoculate saranno circa tremila nella serata di sabato 22 maggio e circa tremila nel corso della serata di domenica 23 maggio per un totale di circa seimila dosi. Le prenotazioni iniziate alle 22 di ieri hanno superato il limite della disponibilità in soli trenta minuti”.

Insomma, speriamo che l’iniziativa possa presto essere replicata, in modo tale da dare anche ad altri ragazzi la possibilità di ricevere la somministrazione del vaccino in tempi rapidi.