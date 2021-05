Controanalisi dell’Arpac: mare pulito a Sant’Agnello e Massa Lubrense. Rientra l’allarme per il mare della penisola sorrentina. Le controanalisi eseguite mercoledì dai tecnici dell’Arpac evidenziano il rientro dei valori nei parametri e acque pulite nel comprensorio tra Vico Equense e Massa Lubrense.

È proprio in quest’ultima località che i primi prelievi della stagione avevano portato il sindaco Lorenzo Balducelli ad imporre il divieto di balneazione. Stop

ai tuffi scattato per tre tratti di costa: riviera San Montano, Marina della Lobra e baia di Crapolla. In questi punti di prelievo, il 19 aprile, l’Arpac aveva rilevato valori oltre la norma per quanto riguarda gli enterococchi intestinali, mentre a Marina della Lobra era stata superata la soglia anche per quanto riguarda l’escherichia coli. Ora è tutto rientrato entro i limiti anche se per quanto riguarda Crapolla la balneazione è ancora «sconsigliata» perché durante un prelievo dei 4 effettuati in mezz’ora il dato relativo agli enterococchi intestinali era oltre il limite ed è stata rilevata la presenza di schiuma marrone sull’acqua. In ogni caso il sindaco può disporre la revoca del divieto di balneazione. Appena in tempo per l’assegnazione delle Bandiere blu di domani, quando Massa Lubrense dovrebbe ottenere il vessillo numero 14 consecutivo.

Rientrano nella norma anche i valori di Punta San Francesco a Sant’Agnello dove il 21aprile l’Arpac ha rilevato forme batteriche molto oltre i limiti.

Fonte Il Mattino