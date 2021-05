Sant’Agnello ( Napoli ) . Confermata anteprima Positanonews 15 avvisi per l’Housing Sociale, anche al sindaco di Sant’Agnello Sagristani . Gli avvisi si stanno notificando in questo momento al Comune della Penisola Sorrentina dagli agenti di Sorrento su delega della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Una svolta che dovrebbe almeno risolvere in un senso o nell’altro la vicenda di 53 famiglie , la loro richiesta di chiudere le indagini è stata esaudita. I magistrati hanno fatto un lavoro certosino, ben 25 corpose pagine dettagliate . Coinvolte altre persone dell’amministrazione. Forniremo maggiori dettagli questo pomeriggio.