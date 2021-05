Comune di Sanza: cara Sabina Citera oggi avresti compiuto 52 anni e manchi tanto a tuo marito e ai nostri figli

La tua scomparsa risale a circa otto anni fa dovuta all’incidente stradale dell’8 agosto 2013 sulla Bussentina mentre accompagnavi tua sorella all’ospedale di Sapri dell’ASL Salerno.

Come ribadito manchi tanto a tuo marito Cav. N. H. don Attilio De Lisa e ai nostri figli Rocco e Vincenzo. Oggi 9 maggio 2021 come le altre volte sono stato al cimitero di Sanza e il dolore per la tua scomparsa è sempre più forte nel mio cuore ricordandoti che subito dopo la tua scomparsa il tuo nome è stato infangato con dichiarazioni scritte di famiglia rinnegando la tua assistenza fatta ai tuoi genitori negli anni insieme al Sottoscritto e i nostri figli trattati male lasciandoli soli da estranei e protetti solo dal Sottoscritto padre insieme alla sua Famiglia.

Comunque sto facendo del mio meglio per i nostri figli e ne puoi essere fiera anche con tutte le difficoltà create per via legale verso tuo marito e figli.

Con la tua scomparsa sono sparite nell’incidente sia la tua Fede nuziale che la tua collana e fino ad oggi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro nessuna notizia in merito dopo la denuncia fatta tramite stazione dei carabinieri subito dopo l’incidente.

Da buon cattolico cristiano praticante della Diocesi di Teggiano-Policastro pregherò sempre per te e tutti i cari defunti compreso i miei genitori sepolti al cimitero di San Rufo e i suoceri a Sanza.

Infine resterai sempre sia nel mio cuore e la madre dei nostri figli oltre chiedo un atto di coscienza alla tua Famiglia su quello che hanno fatto ai nostri figli nati dall’Amore Citera Sabina-De Lisa Attilio.