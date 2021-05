Collettivo UANM: da tempo in Costiera Amalfitana è in atto un processo di gentrificazione turistica

Riportiamo il post pubblicato dal Collettivo UANM sulla sua pagina Facebook: «Cos’è la gentrificazione? E’ quel fenomeno di arricchimento, riqualificazione e imborghesimento di quartieri popolari fino a quel momento ritenuti poveri, determinando un cambiamento sia dell’identità urbana che del tessuto sociale. I prezzi delle case e degli affitti aumentano in modo spropositato e, in breve tempo, seppur più bello agli occhi, perde le sue caratteristiche e finisce col diventare una pallida imitazione di quello che era.

Vi sembra familiare? È da tempo ormai che in Costiera è in atto un processo di gentrificazione turistica, dove le vite degli abitanti cedono il posto alle esigenze del turista. Infatti, se da un lato l’avvento del turismo di massa e la diffusione di piattaforme come Booking e AirBnb hanno offerto la possibilità di un ulteriore e nuova fonte di guadagno, dall’altra ha determinato un vertiginoso aumento dei prezzi degli immobili e una quasi totale mancanza di immobili in affitto.

Il risultato è quello di avere un progressivo arricchimento dei già ricchi, quello di avere una gioventù divisa fra chi viene da una famiglia ricca e può scegliere un futuro in costiera e chi invece è oggi consapevole più che mai, sin da giovanissima età, che sarà sempre più difficile trovare delle case in affitto, che gli sarà sempre più difficile una sua attività e che gli sarà impossibile comprare una sua proprietà in futuro e che quindi le sue scelte sono molto più limitate dei suoi coetanei.

Cosa si può fare? Serve a tutti i costi una politica che si concentri finalmente e seriamente sull’arricchimento collettivo a discapito certo di uno puramente economico e personale, che veda nei ragazzi della costa la vera ricchezza e che permetta loro di poter scegliere di rimanere a prescindere dallo stato sociale».