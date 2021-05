Circumvesuviana: scenario apocalittico tra i vagoni divorati dalle fiamme

L’immagine post fiamme in circumvesuviana racconta di un episodio che ora sembra quasi risalente ad un film o scenario post-apocalittico, i cui protagonisti erano, purtroppo, i pendolari. L’incendio scoppiato tra Boscoreale e Pompei due giorni fa, ha costretto i passeggeri a fuggire dal treno e scappare nelle vicine campagne.

Per fortuna non ci sono stati feriti, nonostante la calca che spingeva per uscire dai vagoni. I passeggeri hanno proseguito a piedi sui binari e hanno raggiunto la stazione più vicina, quella di Pompei, mentre le fiamme venivano spente dal personale Eav e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.