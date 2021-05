Cilento, uomo spara alla moglie scambiandola per un cinghiale.

Un episodio di cronaca curioso ieri sera si è verificato in una frazione di Montecorice, nel Cilento, un uomo scambia la moglie nell’orto per un cinghiale e le spara con un fucile, ferendola per fortuna in modo non grave.

La cronaca dei fatti raccontata dal Giornale del Cilento :

Spara alla moglie con un fucile da caccia, ferendola a una spalla, pensando che fosse un cinghiale. L’incidente è accaduto ieri sera a Giungatelle, frazione di Montecorice. La donna, 64 anni, soccorsa da un’ambulanza della Misericordia di Ascea, è stata trasportata all’ ospedale di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Perdifumo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli guidata dal capitano Fabiola Garello, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 70 anni, ha sparato involontariamente con un fucile alla moglie, che si trovava nell’orto, pensando che si trattasse di un cinghiale, che probabilmente già da tempo rappresentava una minaccia per il loro orto. di Antonio Vuolo

Inevitabilmente scatta l’ironia sul web e la corsa ai numeri del lotto

