Cilento: bambina di 4 anni cade dal dirupo e finisce in mare, muore davanti ai genitori

Tragedia nel Cilento. Una bambina straniera di circa 4 anni ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (Salerno).

Secondo quanto si apprende la piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero di trekking, il Sentiero dei Fortini, in compagnia dei suoi genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in un dirupo di circa 30 metri per poi terminare in mare.

La procura di Vallo ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti.