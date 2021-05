Questo grande ragazzone l’ho frequentato negli ultimi dieci anni della caccia al tesoro a Sorrento , nel Vescovado, tra gli Skuatoboy, i quesiti di informatica erano suoi e solo lui poteva risolverli. So che era un animatore-attivista della Cattedrale, ma non saprei dire altro delle molteplici virtù e competenze, pertanto mi affido ad un suo post particolare, per far comprendere a voi lettori chi era Rosario, e che ci permette di conoscere la sua grande bontà nel momento stesso descrive quella di Don Pasquale Ercolano.

Martedi 4 maggio 2021, alle ore 19.30 in Cattedrale tutti gli amici che vorranno salutarlo si ritroveranno in un momento di preghiera. Mercoledi 5 maggio alle ore 09.30 sarà eseguita la liturgia esequiale.





In questo post, Rosario De Turris il 22 febbraio 2021 ricordava Don Pasquale Ercolano, lo citiamo perché in esso ci parla anche un pò di se. Sei stato il mio primo parroco, e, forse per mia ingenuità di bambino di 8 anni, era il 1981 quando misi piede in Cattedrale, per poi praticamente non toglierlo mai del tutto, ho sempre sentito come se tu lo fossi per sempre…

Il primo a chiedermi, sentendomi strimpellare sull’organo con la chiesa chiusa, così per gioco, di animare una messa, con mio sommo stupore misto a paura per la “responsabilità”..

E poi le “discussioni” sul calcio ogni lunedì, le infinite mangiate in canonica, ad ogni occasione che diventava sempre quella buona…

Le partite di fine anno che giocavi anche tu con entusiasmo di ragazzino…

Potrei continuare all’infinito, ma non servirebbe se non a ricordare quello che tutti hanno avuto la fortuna di provare: la tua immensa umanità e generosità.

Ora sei chiamato a godere finalmente della Sua presenza, faccia a faccia, al termine del tuo cammino. Sono certo che pregherai PER noi, come hai sempre fatto CON noi