Christian De Sica a Castellammare di Stabia: gli scatti al porto e sullo yacht

La penisola sorrentina e costiera amalfitana hanno già steso il red carpet per ospitare i vip di tutto il mondo. I contagi da covid-19 sono in calo, arriva l’estate e si comincia a viaggiare. Anche Castellammare di Stabia non è da meno. Gli stabiesi possono vantare il lusso di aver ospitato un vip del calibro di Christian De Sica.

L’attore ha pubblicato due scatti sul suo profilo Facebook che lo ritraggono alla Marina di Stabia e poi un primo piano a bordo di quello che pare essere uno yacht o una barca molto lussuosa, con tanto di occhiali da sole e una folta barba e capelli bianchi.

De Sica non ha mai nascosto il suo amore per la Campania, così come Castellammare e Sorrento, dove girava voce che volesse acquistare casa. Chissà se non sarà questa la volta buona per gli stabiesi a ritrovarsi De Sica come concittadino.