Cetara, ultime giornate di somministrazione delle prime dosi del vaccino anti-Covid

Cetara. Il comune avvisa la cittadinanza che «ad oggi il numero di persone maggiorenni residenti a Cetara ancora da vaccinare è di circa 550.

Per tale motivo il Punto Vaccinale garantirà la somministrazione della PRIMA DOSE ancora per poche sedute e sicuramente non oltre la settimana prossima, dalla quale si garantiranno SOLO LE SECONDE DOSI.

Per tale motivo invitiamo tutti i cittadini di qualsiasi fascia d’età, purché maggiorenni, a comunicare la propria adesione al numero 089262944 ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 31 MAGGIO chiamando dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 o presentandosi personalmente presso il Punto Vaccinale oppure inviando una mail al seguente indirizzo: protezionecivilecetara@gmail.com .

Per i minori di 18 anni ad oggi non è possibile avviare la somministrazione, ma si attendono aggiornamenti.

AL TERMINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA IL CENTRO VACCINALE NON CONSENTIRÀ PIÙ LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE E CI SI DOVRÀ, QUINDI, RECARE PRESSO ALTRI CENTRI».