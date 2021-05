Cetara, sabato 22 maggio I Giornata di screening pediatrico

Cetara. C’è qualcosa che preoccupa te e la crescita del tuo piccolo? Vieni a parlarne con lo specialista.

Sabato 22 maggio dalle ore 11 presso l’ambulatorio sociale di Cetara, I Giornata di screening pediatrico da 0-6 anni a cura del Pediatra Dott. Alfonso D’Emma.

Obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 089 262916 oppure 328 7353916 (anche tramite whatsapp).

Almeno una volta al mese presso le ex scuole medie su Corso Umberto I l’ambulatorio ospiterà altri professionisti che potranno servire gratuitamente la popolazione di Cetara per attività di prevenzione, supporto ed educazione sanitaria. Sono previste infatti le Giornate della Salute con visite specialistiche di prevenzione che riguarderanno le diverse fasce d’età dai bambini agli anziani. Inoltre saranno organizzati eventi in piazza di promozione e sensibilizzazione della salute, convegni rivolti ad operatori sanitari ma anche a chiunque voglia partecipare. Previsto anche un corso di formazione di primo soccorso. L’ambulatorio è stato dedicato a un medico di Cetara, Luigi Montesanto, che ha incarnato appieno la figura del medico missionario e della missione del medico.