Cetara è Covid Free, prosegue la campagna vaccinale. Dall’1 giugno toccherà ai ragazzi dai 12 ai 18 anni

Cetara. Il sindaco Della Monica, con un post sulla pagina Facebook del Comune, rende noto: «Carissimi concittadini, il nostro primo obiettivo è stato raggiunto: Cetara è Covid Free. Siamo riusciti a vaccinare la popolazione (almeno per quanto riguarda la prima dose) e tutti i lavoratori stagionali residenti e non che lavorano nel nostro comune. A breve partiranno le seconde inoculazioni per il personale docente e militare che era stato vaccinato con Astrazeneca nel mese di marzo. Questo è un dato fondamentale per noi perché di lì a breve il nostro centro vaccinale anti Covid-19 inizierà la seconda somministrazione dei vaccini più utilizzati: Pfizer e Moderna. Chi, invece, ha beneficiato dell’Astrazeneca day dovrà aspettare qualche settimana in più. Ad oggi manca la fascia più giovane. Con grande sollievo, dopo la precedenza ai maturandi – non ancora vaccinati – che tra poco più di due settimane saranno impegnati nella prova d’esame, da martedì 1 giugno partiremo con le vaccinazioni dai 12 ai 18 anni.

Bisogna, dunque, prenotarsi in piattaforma o recarsi al centro vaccinale dove ci saranno i volontari della Protezione Civile di Cetara che vi guideranno nel percorso. Altrimenti, potete scrivere a protezionecivilecetara@gmail.com o telefonare al numero 0899355570. Ricordate di allegare una fotocopia fronte/retro della propria tessera sanitaria ed un recapito telefonico.

Manca, quindi, davvero poco a questa nuova rinascita per noi e per il nostro amato paese».