Cetara all’avanguardia, Della Monica “Vaccinata oltre la metà delal popolazione, dalla settimana prossima dai 16 ai 40 anni”

In queste prime due settimane di apertura, il nostro centro vaccinale ha lavorato a ritmi sostenuti per iscrivere in piattaforma tutti coloro che potevano usufruire del vaccino. Uno degli obiettivi principali era sicuramente quello di dare la possibilità ai nostri pescatori di prendere il largo con la massima tranquillità e, in secondo luogo, di concentrarci sul settore turistico ed alberghiero. Un obiettivo che posso ritenere raggiunto con grande fierezza. La vostra risposta è stata sensazionale e ad oggi contiamo una percentuale di vaccinati pari a 1170 in rapporto ai 2015 abitanti.