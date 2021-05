Cava de’ Tirreni: trova portafogli zeppo di soldi e lo riconsegna al proprietario. Ce ne parla Lara Adinolfi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. L’onestà è ancora un valore a Cava de’ Tirreni. Soprattutto quando un cittadino trova un portafogli pieno di soldi e lo riconsegna al legittimo proprietario. È accaduto, ieri mattina, tra i vicoli della frazione Corpo di Cava. Erano le prime luci dell’alba quando un operatore della Metellia Servizi ha rinvenuto un portamonete contenente un’importante somma di denaro, e senza indugio, l’ha consegnato all’abitazione del proprietario. L’autore del gesto è Claudio Senatore, dal 1996 dipendente dell’allora Se.Ta. oggi Metellia Servizi. Claudio, dopo aver recuperato il portafogli, ha scovato anche l’identità del proprietario, e poco prima delle otto, con la cospicua somma è andato a casa del malcapitato, che sorpreso, non si era neanche reso conto d’aver smarrito il portafogli. «È stato un gesto spontaneo – commenta Claudio Senatore – non mi sarei arricchito con i soldi perché rispetto tutte le persone e chi come me, opera in strada».

LA SOLIDARIETÀ Nelle ore successive la notizia si è diffusa a macchia d’olio nella città dei portici ed in tantissimi, sul web, hanno espresso il proprio apprezzamento per il bellissimo gesto. Una pioggia di condivisioni social ha inondato la vallata metelliana. Uomini e donne comuni hanno infatti gradito quanto compiuto da Claudio scrivendo messaggi a tema. Ed eccone alcuni: «Onore al merito. Persone da indicare come esempio. La dignità vale molto più del danaro». «Confortanti questi gesti che meritano encomi, dimostrano che resiste il senso civico». «Gli uomini onesti ormai sono rari come le mosche bianche. Bravo. Meritevole di un premio da parte dell’ente». «L’onestà è sempre una merce più rara». «Nobile di animo e di cuore». «Grande collega, una persona onesta che la Metellia è orgogliosa di avere al proprio servizio. Un onore per tutti noi». «Un esempio di vita per inostri figli».