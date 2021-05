Cava de’ Tirreni: SOS cimitero, ora il Comune esternalizza. A fornirci tutti i dettagli è Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Operai al cimitero ridotti al lumicino per i pensionamenti e i permessi malattie: il Comune schiera tutto il personale dedicato al verde pubblico per rimettere in sesto aiuole e cedimenti, ma l’area risulta ad oggi troppo grande per garantire un servizio efficace. Servirà, dunque, una ditta incaricata alla cura e alla manutenzione del camposanto di via Ugo Foscolo. Lo ha confermato il dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Antonino Attanasio , a seguito delle numerose lamentele dei frequentatori del civico cimitero per le condizioni in cui versano le aiuole, la cui altezza dell’erba ha addirittura superato e invaso le tombe. Oggetto delle polemiche anche lo stato di conservazione dei marmi, alcuni in precario equilibrio e a rischio cedimento, e ancora l’impraticabilità dei viali e dei servizi igienici.

A spiegare il perché di tale condizione di abbandono è stato lo stesso dirigente che, sollecitato anche dal consigliere comunale Luigi Petrone , ha precisato che il poco personale a disposizione dell’area cimiteriale non è sufficiente a garantire interventi di manutenzione puntuali e continuativi. «Al civico cimitero sono in sevizio solo tre operai – ha spiegato Attanasio – . C’è un custode e degli addetti amministrativi. Per poter garantire i servizi essenziali del cimitero (in particolare tumulazioni e esumazioni) è distaccata stabilmente una persona da parte dei servizi manutentivi, quindi in questo modo si riesce a organizzare una squadra di quattro persone per ottemperare agli obblighi connessi al servizio. Chiaramente questo personale nel tempo in cui non è impiegato nelle attività tipiche cimiteriali effettua dei minimi interventi manutentivi, però l’estensione ormai notevole dell’area del cimitero, la grande superficie a verde, l’esistenza di alberature, di siepi, necessita di una presenza costante da parte di addetti al verde».