Cava de’ Tirreni, Movida senza controlli. Assembramenti e pochi controlli: fa già discutere la movida cittadina dopo poche settimane in zona gialla. Una segnalazione che arriva dall’associazione “Meridione Nazionale”, del presidente Alfonso Senatore , che in una nota al sindaco Vincenzo Servalli e all’assessore alla sicurezza e polizia locale Germano Baldi ha denunciato la situazione registratasi nel corso dell’ultimo weekend, sottolineando la necessità di maggiori controlli per evitare che possano verificarsi situazione tali da comportare un nuovo aumento dei contagi in città. Senatore denuncia che, nella sola via della Repubblica, sabato scorso, erano ammassate non meno di 150 persone, senza gli opportuni distanziamenti e soprattutto in molti con la mascherina abbassata.

Il tutto vigilato da soli due agenti della polizia municipale che percorrevano l’intero corso cittadino proprio per evitare che situazioni