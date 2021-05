Cava de’ Tirreni, lavori sulla strada “killer”

fermati all’incrocio tra via delle Arti e dei Mestieri e via Giuseppe Vitale – ha spiegato D’Elia – . L’ulteriore pezzo di strada che dalla rotatoria con la statua di Padre Pio prosegue, salendo fino all’incrocio con via Pasquale Santoriello, non è stato però oggetto di alcun intervento. Si tratta di una questione che va risolta in tempi brevi e urgenti perché è grave una strada che scavalca la linea ferroviaria, e soprattutto sia a scorrimento veloce anche in quanto via d’emergenza per i mezzi di soccorso, sia priva dei più elementari dispositivi volti a garantire l’incolumità pubblica». Un interessamento che ha visto più volte i cittadini della zona chiedere l’intervento dell’amministrazione e delle autorità competenti, anche per le corse in auto o moto, affinché venissero disposti maggiori controlli. Diversi, infatti, gli incidenti, anche mortali, verificatisi sul tratto, per non parlare dei frequenti episodi di truffe automobilistiche, come quella dello specchietto, che spesso venivano attuate in quella zona proprio perché garantiva la possibilità ai truffatori di dileguarsi in maniera veloce senza intoppi. «Pertanto – ha concluso D’Elia ho chiesto all’Amministrazione se è già prevista, oppure intende prevedere, la possibilità di eseguire un ampliamento e completamento del marciapiede di via delle Arti e dei Mestieri che deve interessare anche via Pasquale Santoriello».

(fonte laCittadiSalerno)