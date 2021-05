Cava de’ Tirreni, in servizio da lunedì i beneficiari dei PUC

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Da lunedì prossimo prenderanno servizio effettivo i 61 Percettori del Reddito di Cittadinanza (RDC) che, in base alle nuove possibilità offerte dai Progetti Utili alla Collettività (PUC), previsti nella Misura del Pon Inclusione, e dopo le procedure espletate dal Piano di Zona S2, di concerto con l’Ufficio per l’Impiego territoriale, possono essere occupati presso il Comune di Cava de’ Tirreni.

Sono al via, infatti i primi due progetti, “Green team” e “Green team 2”, che prevedono l’impiego del nuovo personale per la cura del verde pubblico cittadino, aiuole, strade, ma anche pulizia e guardiania delle ville e parchi cittadini e piccola manutenzione dei parchi giochi e aree naturalistiche. I percettori del reddito di cittadinanza, nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, sono tenuti a svolgere i PUC nel comune di residenza con un impiego dalle 8 alle 16 ore settimanali.

“Sono tante le persone che ricevono il reddito di cittadinanza e che mi hanno manifestato la propria soddisfazione per questa opportunità – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali, Annetta Altobello – che li pone nella condizione di essere percettori attivi di un reddito guadagnato con il lavoro. Ovviamente sono progetti di carattere nazionale che non possono prevedere alcuna possibilità di stabilizzazione presso i comuni e gli enti dove vengono attivati”.

Lunedì prossimo entreranno in servizio anche i 14 percettori di reddito di cittadinanza destinati alla Metellia Servizi per il progetto “Tutta mia la Città”, ed impiegati nell’ambito del decoro urbano e diserbo.

L’Amministrazione Servalli ha avviato ben 11 progetti Utili alla Collettività, dopo “Green team” – “Green team 2” e “Tutta mia la Città”, saranno attivati prossimamente anche i progetti che impiegheranno gli RDC nella pulizia del cimitero, presso la Protezione Civile, la Polizia Municipale, per la piccola manutenzione delle scuole, per il supporto all’organizzazione di eventi, per le attività dell’Ufficio del Giudice di Pace e dei Servizi Demografici e dei vari settori amministrativi del Comune.

“Stamattina abbiamo avuto l’ultimo incontro per organizzare il lavoro con coloro che si occuperanno del verde pubblico – afferma il vicesindaco con delega all’ambiente e manutenzione, Nunzio Senatore – e ho trovato persone motivate e volenterose. Una grossa opportunità anche per il Comune che potrà avere forza lavoro da impiegare soprattutto in quei settori dove maggiormente c’è necessità per la cronica carenza di personale”».

.