Cava de’ Tirreni, festeggiamenti per il Santissimo Sacramento assicurati in extremis: incombe la crisi economica. Tutti i dettagli in un articolo a nome di Giuseppe Ferrara presente nell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento assicurati in extremis . Il presidente dell’Ente Monte Castello, Mario Sparano , fa i conti e “bacchetta” i cavesi: «Servono 14mila euro per ripianare i debiti dello scorso anno e altri 18mila euro per garantire i festeggiamenti di quest’edizione». Lo ha confermato in una conferenza che s’è tenuta ieri mattina, presso il Palazzo Vescovile di piazza Duomo, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli e dell’assessore alla Cultura Armando Lamberti.

Anche quest’anno, quindi, i festeggiamenti si faranno ma con l’acqua alla gola. In totale serviranno almeno 32mila euro e l’Ente Monte Castello ha dato il via alla ricerca dei fondi necessari. Se, infatti, la tradizionale questua porta a porta ancora una volta non sarà praticabile a causa del Covid, il presidente conta comunque sul contributo dei fedeli – nonostante negli ultimi anni si sia registrato un netto calo nella partecipazione alle offerte per la festa – e, contestualmente, si affida all’amministrazione comunale per appianare la situazione economica.

Ieri mattina, però, Sparano non ha nascosto un evidente rammarico per l’andamento calante della partecipazione cittadina alla raccolta fondi. «Spero vivamente che quest’anno i cavesi dimostrino maggiore affezione ai festeggiamenti rispetto al passato – ha commentato Sparano – . Non mi spiego come, prima dell’euro, con la questua riuscissimo a raccogliere anche 60 milioni di vecchie lire mentre lo scorso anno nella giara c’erano appena 800 euro. Quest’anno non solo abbiamo aperto un conto dedicato e reso noto il codice iban, ma abbiamo posizionato anche 77 salvadanai per incentivare e favorire la raccolta di fondi».