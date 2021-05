Cava de’ Tirreni, festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento al Monte Castello. Ecco il programma

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli pubblica un post sulla sua pagina Facebook per rendere noto il programma dei festeggiamenti in ocore del Santissimo Sacramento al Monte Castello: «Ecco il programma della 365ª edizione dei Festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento, che si svolgerà nella sola giornata di giovedì 10 giugno, strettamente legato alla fede ed alla tradizione, e condizionato dalle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria che è ancora in corso, pertanto, non sarà possibile accedere a Monte Castello, né alle celebrazioni religiose previste, che saranno tutte trasmesse in diretta televisiva.

Il programma, particolarmente ridotto, curato in sinergia con la Curia Arcivescovile e con l’Amministrazione Comunale, si svolgerà interamente sulla sommità del Castello di Sant’Adiutore, con un numero di partecipati contingentato e concordato con il Commissariato di Pubblica Sicurezza, e prevede alle ore 11.00, la Santa Messa con la benedizione dei pistoni, officiata da S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, alle ore 12.00 sarà effettuata la tradizionale salva di sparo dei pistoni di mezzogiorno, da una rappresentanza di tutti i trombonieri cavesi, alle 20.30 Adorazione Eucaristica presso la Cappella di Sant’Adiutore al Castello, alle 21.00, la Solenne Benedizione Eucaristica dalla terrazza del Castello impartita a tutta la Città da S.E. Mons. Soricelli, al termine alle ore 22.30 Spettacolo Pirotecnico al Castello.

“Come l’anno scorso sarà un ritorno alle origini – afferma il Presidente Sparano – tutto concentrato il giovedì come un tempo, per le note prescrizioni che purtroppo non consentono dopo 365 anni neppure la sacra processione. Ma resta immutato lo spirito della Festa, i valori della Fede e l’identità del nostro popolo che rappresenta”».