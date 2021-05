Cava de’ Tirreni: decine di multe ai furbetti dei rifiuti

Il piano di contrasto allo sversamento selvaggio dei rifiuti, messo in campo dagli Assessori all’Ambiente, Nunzio Senatore e della Polizia Municipale, Germano Baldi, con interventi congiunti della Polizia Municipale e Metellia Servizi, sta dando risultati positivi con decine di salate multe ai trasgressori elevate nelle ultime settimane.

Nella giornata di venerdì 14 maggio, ben cinque cittadini cavesi sono stati multati, con una sanzione da 100 euro ciascuno, dagli agenti della Sezione Ambiente della Polizia Municipale mentre stavano conferendo rifiuti fuori orario e non differenziati, quattro alla frazione S. Lucia ed uno alla località San Martino, inoltre, con gli operatori della Metellia Servizi sono stati eseguiti sopralluoghi e controlli anche nelle località Citola, Novelluzza e in via D’Amico.

Il Comando di Polizia Municipale sta anche indagando per risalire a chi stamattina ha lasciato in via Della Corte e in via San Lorenzo pezzi di tubi di amianto, per un totale di circa 50 chilogrammi, segnalati dalla Metellia Servizi durante la quotidiana raccolta di rifiuti. Un reato che prevede oltre alla sanzione anche la denuncia penale.

“Questo scempio deve finire – afferma l’Assessore alla Polizia Municipale, Germano Baldi – tra poco metteremo in campo anche telecamere mobili sparse sul territorio per tenere sotto controllo specifiche aree di criticità. Non abbiamo la possibilità di un gran numero di agenti ma con un servizio mirato, organizzato e l’ausilio della tecnologia, saranno sempre di più coloro che saranno scoperti, multati e denunciati”.

“Ma mi appello all’amore dei cavesi per la propria città, ci sono tutte le possibilità per conferire ogni tipo di rifiuto nei modi corretti, senza spendere un euro, ma solo chiamando la Metellia Servizi per avere assistenza al numero verde 840000310”.