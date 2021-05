Cava de’ Tirreni: cartelle “pazze”, l’accordo non c’è. Il comitato San Giuseppe al Pozzo: «Scadenza vicina, andremo in Commissione».

Sono almeno 24 le famiglie che tra dicembre e febbraio sono state raggiunte dagli avvisi di pagamento. Cifre considerate esose, che oscillano tra i 300 euro e i 3mila euro, a seconda dell’ampiezza delle aree tassate, per terreni che, nei fatti, non sono edificabili perché sottoposti a vincoli paesaggistici pur se insistono in zona Asi. «Purtroppo – continuano i membri del comitato cittadino – il tempo passa e non essendoci nessuna transazione, né un’interruzione dei tempi di prescrizione, i destinatari degli avvisi di pagamento giocoforza debbono perfezionare l’istanza di reclamo alla commissione tributaria con un esborso di denaro non di poco conto. Rimaniamo basiti in quanto dalla discussione avvenuta in consiglio si era percepito che ci poteva essere un’intesa almeno parziale per la risoluzione del problema, probabilmente ci sbagliavamo, ancora una volta la politica si dimentica del povero cittadino che, attraverso la fiducia che ha nella politica, ha permesso a voi signori di sedere in assise cittadina. Invitando ancora maggioranza ed opposizione a prendere a cuore il problema, che preoccupa non poco buona parte della città».

Fonte La Città di Salerno