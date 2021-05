Cava de’ Tirreni, caos sanità: ancora rinviata la riapertura della rianimazione

Nel mezzo la scarsità di personale medico e infermieristico: un numero troppo esiguo per garantire la piena operatività della Rianimazione sia a Cava che a Salerno. Così l’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” prende tempo e se due settimane fa aveva assicurato che entro ieri il reparto cavese sarebbe stato riaperto, adesso il rientro del personale trasferito a settembre scorso sembra essere slittato inesorabilmente a data da destinarsi. Dai vertici del “Ruggi”, infatti, nessuna conferma su quanto bisognerà ancora attendere per il ripristino della piena operatività del reparto di Rianimazione a Cava. La questione, inevitabilmente, è arrivata all’attenzione della Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta dalla consigliera Paola Landi , riunitasi nel pomeriggio di ieri.

All’incontro era presente anche il consigliere di “Siamo Cavesi” Raffaele Giordano , che ha chiesto all’assessore Lamberti chiarimenti sulla mancata riapertura della Rianimazione. Un’occasione per lo stesso Lamberti di lanciare una provocazione, annunciando le sue dimissioni qualora i vertici del “Ruggi” non dovessero ottemperare alle rassicurazioni sul futuro dell’ospedale cavese. «Posso garantire che la direzione generale ha disposto la riapertura dell’unità di Rianimazione – ha ribadito Lamberti – . Materialmente i rianimatori non sono arrivati ma questo non significa che non arriveranno nei prossimi giorni. Abbiamo ricevuto ulteriori rassicurazioni dalla dirigenza. La data era indicativa ma l’impegno è stato confermato. Il presidio di Cava sarà adeguatamente valorizzato. Se questo non dovesse accadere rassegnerò le mie dimissioni». Dal canto suo Giordano si è detto poco convinto. «Nella cittadinanza si è creata una falsa aspettativa . Attendiamo riscontri concreti sugli annunci in pompa magna che vengono fatti sul destino del nostro ospedale. Restiamo vigili».