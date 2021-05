Cava de’ Tirreni, 16enne armato di coltello rapina una farmacia in pieno giorno

Cava de’ Tirreni. Attimi di paura questa mattina in una farmacia del centro. Un ragazzino di appena 16 anni si è introdotto nell’attività con il volto coperto ed armato di coltello con il quale ha minacciato il farmacista e si è fatto consegnare l’incasso. Dopo aver ottenuto il denaro si è dato immediatamente alla fuga. Allertate prontamente le forze dell’ordine che hanno visionato le immagini registrate della telecamere di videosorveglianze riuscendo ad individuare il ragazzo.

Il 16enne, intanto, dopo la rapina si è recato regolarmente a scuola, forse nel tentativo di crearsi un alibi. Ma ad attenderlo c’erano i Carabinieri che lo hanno condotto in caserma per l’identificazione. La Questura di Salerno ha trasmesso l’informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per i provvedimenti del caso.