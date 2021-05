Castiglione di Ravello, autobus Sita fermi per oltre un'ora. Disagi per gli utenti

Ravello. Una situazione incomprensibile quella verificatasi questo pomeriggio nella frazione di Castiglione dove, alla fermata degli autobus della Sita, molte persone sono rimaste a lungo in attesa della partenza di un mezzo. Per circa un’ora, infatti, non è partito nessun autobus diretto a Scala o Ravello. Sulla tabella degli orari è regolarmente segnalata una corsa con partenza alle ore 18.20 ma l’orario non è stato rispettato e non si comprende per quale motivo ci siano pullman fermi e vuoti e nessuno di questi mezzi effettui la regolare corsa.

(foto e video di Valeria Civale)