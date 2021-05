Castellammare, il Ministro del Turismo Garavaglia in visita alle Terme e Quisisana

Oggi in compagnia della consigliera comunale di Castellammare di Stabia, la leghista Tina Donnarumma, importante visita del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia in luoghi chiave per far ripartire il turismo della fascia costiera stabiese: il Museo di Quisisana e le Terme a Castellammare di Stabia.

La promozione delle meraviglie del nostro territorio negli itinerari turistici sarà fondamentale per la ripartenza economica della Campania.