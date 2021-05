Castellammare di stabia, sequestrato il cantiere Eav nel parco delle Terme di Stabia, è guerra con De Gregorio

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . È ufficialmente sotto sequestro il cantiere Eav nel parco delle Terme di Stabia. Questa mattina la polizia municipale di Castellammare di Stabia ha apposto i sigilli ai cancelli del parco dopo che ieri gli operai hanno ricominciato a lavorare pur non avendo i permessi. Dopo un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale, in sinergia con gli agenti della polizia municipale e gli stessi rappresentanti dell’Eav, sarebbero emerse alcune irregolarità che hanno spinto i caschi bianchi a sequestrare l’area. Secondo quanto ricostruito, l’Eav non avrebbe tutti i permessi in regola per poter realizzare prima il taglio di alcuni alberi e poi la colata di cemento per realizzare i dormitoi per gli operai. Si chiude così un capitolo dello scontro fra il Comune di Castellammare e l’azienda dei trasporti regionali. Nella giornata di ieri De Gregorio, presidente Eav, aveva rivendicato la regolarità degli interventi che si stavano compiendo ma, a distanza di poche ore, il sindaco Gaetano Cimmino ha accertato l’irregolarità del cantiere ponendo i sigilli. Tuttavia la sensazione è che la questione sia tutt’altra che chiusa: il futuro del traforo di Varano è ancora tutto da scrivere.