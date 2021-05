Castellammare di Stabia. Lavori di manutenzione al rivolo San Marco, ma apprendiamo che le pompe che devono immettere nel depuratore i liquami delle fognature non sono sufficienti e quando c’è la piena le stesse non riescono a pompare nel depuratore. Il rivolo San Marco arriva da Pimonte attraversando Gragnano per poi sfociare nel mare a Castellammare di Stabia.