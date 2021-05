Castellammare di Stabia, intervento non autorizzato su asfalto nuovo. Multata ditta di sottoservizi

Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia ( Napoli ) «Niente sconti e pugno duro per chi devasta le nostre strade. È di stamattina l’intervento congiunto dell’ufficio tecnico e della polizia municipale, che hanno beccato una ditta di sottoservizi che perforava l’asfalto rifatto da poco in via Brin, in difformità dell’autorizzazione rilasciata. La ditta è stata sanzionata con un verbale da 848 euro e dovrà anche ripristinare immediatamente il manto stradale». Così il sindaco Gaetano Cimmino annunciato sui social un intervento non autorizzato di una ditta che ha rovinato il manto stradale appena rifatto. Ma si tratta solo dell’ultimo intervento di questo tipo in ordine di tempo. Come abbiamo avuto modi di scrivere negli ultimi giorni, buche e rattoppi se ne sono visti molti in città, proprio in quelle strade da poco asfaltate: dal viale Europa a via Acton, via Napoli e via De Gasperi. Ora via Brin. Sta accadendo quello che tutti temevano: dopo poche ore dal rifacimento del manto stradale si scava e si rattoppa. Ed era quello che proprio il Comune aveva cercato di evitare concordando con le ditte dei sottoservizi gli interventi da fare prima che si procedesse ai lavori. Ma ecco che tutto è saltato, così come salterà anche l’asfalto messo per sistemare le buche.

«Si tratta della prima applicazione del nuovo regolamento per gli scavi in città, approvato nel consiglio comunale del 19 aprile 2021 – ha detto ancora Cimmino – In difesa della legalità e del decoro nella nostra città». Speriamo si intervenga prima che le buche ed i rattoppi vengano fatti.