Castellammare di Stabia, incidente sul raccordo: un ferito e diversi mezzi coinvolti.

Rocambolesco incidente all’ingresso di Castellammare di Stabia (NA), sul raccordo stradale.

Il sinistro pare che abbia avuto inizio da uno scontro tra un’auto e uno scooter dando seguito ad un tamponamento a catena tra le vetture che arrivavano sul luogo dell’incidente.

Sul posto vigili e ambulanza che hanno trasportato una persona ferita all’ospedale San Leonardo.

I vigili urbani di Castellammare sono sopraggiunti per controllare il traffico veicolare e ricostruire la dinamica dell’incidente, in attesa di conoscere le condizioni di salute della vittima.

Le autovetture coinvolte nell’incidente sono quattro.

Completamente bloccato il traffico in direzione Castellammare centro, pieno di veicoli dato che oggi che è domenica, in molti avevano programmato di trascorrere una giornata fuori casa per andare a pranzo o recarsi nelle zone limitrofe per una passeggiata.