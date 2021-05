Castellammare di Stabia. Il sindaco Cimmino: “Manutenzione alla villa comunale per renderla sempre più bella”

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noti i lavori che stanno interessando la vitta comunale per renderla ancora più bella ed accogliente: «Scerbatura costante; nuova sistemazione dei busti; manutenzione delle fontane-simbolo del lungomare che richiamano la nostra arte, la nostra storia e le nostre tradizioni; interventi sulla pavimentazione in legno e nell’area degli attrezzi sportivi e dei bagni pubblici.

Grazie alla mia amministrazione comunale il lungomare di Castellammare di Stabia, il più bello del mondo, sta assumendo una nuova dimensione: una villa comunale meravigliosa ed accogliente per tutti. La nuova squadra di manutenzione sta assicurando aiuole curate e numerosi altri interventi come quello in corso riguardante la pavimentazione lignea danneggiata.

Siamo al lavoro, con l’Assessorato al Turismo e quello ai Lavori pubblici, per la sistemazione dei busti. Il nuovo Viale degli Artisti sarà anche tanto altro. Proprio come desiderava il mio vicesindaco Lello Radice.

Manutenzione che mancava da tanti, troppi anni anche per la Fontana del Vogatore e per la Fontana dei Tritoni che torneranno a breve al loro splendore originario. Attenzione anche ai dettagli: tra l’area degli attrezzi, utilizzati ogni giorno da decine di sportivi, ed i bagni pubblici sono state poste delle fioriere. Quasi pronta per l’inaugurazione anche la nuova area giochi dedicata ai più piccoli che comprende anche giostrine e giochi inclusivi.

Questo il nostro impegno che vedrà la luce tra pochi giorni. Il lungomare sarà sempre più bello così come meritano i cittadini di Castellammare e tutti coloro visiteranno la nostra città. Assicureremo cura e manutenzione, ma a quel punto toccherà anche e soprattutto agli stabiesi. Preserviamo la nostra villa comunale, biglietto da visita e vanto naturalistico, storico, artistico, culturale».