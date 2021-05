Castellammare di Stabia, il lungomare potrebbe diventare ZTL per dare spazio a tavolini di bar e ristoranti

Il lungomare di Castellammare di Stabia come quello di Napoli. Il Sindaco Gaetano Cimmino è favorevole ad istituire la ZTL sul lungomare cittadino. Tra qualche giorno bar e ristoranti potrebbero occupare anche il manto stradale con i propri tavolini. Infatti il corso Garibaldi sarà interdetto alle auto e moto dall’hotel Miramare fino alla Cassa Armonica. In questo modo i clienti potranno rispettare l’opportuno distanziamento e non dovranno più respirare lo smog delle auto in fila e si darà sicuramente un importante aiuto agli esercenti dei locali che, al momento, non possono usufruire degli spazi interni.

(Pasquale Spera)