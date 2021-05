Castellammare di Stabia Sono due le colonnine per la ricarica delle batterie per le auto elettriche ,una posizionata sul lungomare Garibaldi difronte all’hotel Miramare ,l altra nei pressi dello Stadio Romeo Menti in via G.Cosenza .

Anche il comune di Castellammare ,ha dimostrato sensibilità ,per incentivare l uso delle auto elettriche al fine di migliorare l’ ambiente

P.g.