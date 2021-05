Castellammare di Stabia, cittadina riceve una seconda dose di vaccino sbagliata. Intervengono i Carabinieri

Castellammare di Stabia. Oggi c’è stato gran fermento al centro vaccinale di Moscarella. Una donna si è recata, infatti, all’hub stabiese per ricevere la seconda dose di vaccino dopo aver ricevuto giorni fa la prima somministrazione di Astrazeneca. Ma per errore in data odierna le viene iniettata la seconda dose con il Pfizer. Solo dopo aver effettuato la somministrazione il personale medico si è reso conto dello sbaglio. La situazione ha chiaramente scatenato il caos tra le persone presenti e la donna vaccinata ha deciso di allertare i Carabinieri per poter sporgere denuncia sull’accaduto.