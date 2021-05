Castellammare di Stabia, cemento nel Parco delle Nuove Terme. L’EAV: sequestro immotivato

Riceviamo e pubblichiamo.

L’EAV ritiene immotivato il sequestro dell’area nel Parco delle Nuove Terme di Castellammare di Stabia (CLICCA QUI per leggere il verbale di sequestro preventivo) dove sono state effettuate delle colate di cemento. Ecco il comunicato dell’azienda di trasporti:

Noi lavoriamo per lo sviluppo e per il futuro. Se non cambia la mentalità altro che lavori del recovery da chiudere nel 2026, arriveremo nel 2056.